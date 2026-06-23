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В России могут обитать до ста особей снежного барса, рассказал эксперт - РИА Новости, 23.06.2026
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00:21 23.06.2026 (обновлено: 00:27 23.06.2026)
В России могут обитать до ста особей снежного барса, рассказал эксперт

Узденов: в высокогорных районах России может обитать до ста ирбисов

© Fotolia / JeromeСнежный барс (ирбис)
Снежный барс (ирбис) - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Fotolia / Jerome
Снежный барс (ирбис). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России может обитать до 100 особей снежного барса.
  • На данный момент на всей планете изучено не больше 14% площади ареала обитания снежного барса.
  • Численность снежных барсов в России планируется увеличить до 150 особей к 2030 году.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 23 июн - РИА Новости. В высокогорных районах России может обитать до 100 особей снежного барса, рассказал в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Али Узденов.
"Можно говорить о том, что в России обитает не менее 87 особей редкого вида кошачьих, но так как учесть каждого ирбиса невозможно, ученые предполагают, что популяция может достигать 90-100 особей", - сказал Узденов.
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Он добавил, что на данный момент на всей планете изучено не больше 14% площади ареала обитания снежного барса.
Эксперт уточнил, что в России ирбисы обитают в высокогорных районах: в Республике Алтай - 54, в Республике Тыва - 15, в Красноярском крае - 11, в Республике Бурятия - семь особей.
"В 2025 году представители департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России официально заявили, что численность снежных барсов в России планируется увеличить до 150 особей к 2030 году", - напомнил Узденов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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