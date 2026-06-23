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Лавров выразил поддержку Белоруссии в связи с атакой ВСУ на автобус - РИА Новости, 23.06.2026
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11:13 23.06.2026 (обновлено: 11:18 23.06.2026)
Лавров выразил поддержку Белоруссии в связи с атакой ВСУ на автобус

Лавров выразил поддержку послу Белоруссии в связи с атакой ВСУ на автобус

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку послу Белоруссии.
  • Лавров назвал атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области террористическим актом.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку послу Белоруссии в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими детьми.
"Я хотел бы выразить слова поддержки присутствующему здесь послу Республики Беларусь и в его лице белорусскому народу в связи с террористическим актом, который совершили вооруженные силы Украины в Брянской области", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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