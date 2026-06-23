Лавров выразил поддержку Белоруссии в связи с атакой ВСУ на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку послу Белоруссии.
- Лавров назвал атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области террористическим актом.
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку послу Белоруссии в связи с атакой ВСУ на автобус с белорусскими детьми.
"Я хотел бы выразить слова поддержки присутствующему здесь послу Республики Беларусь и в его лице белорусскому народу в связи с террористическим актом, который совершили вооруженные силы Украины в Брянской области", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского "круглого стола" в Дипломатической академии МИД РФ.