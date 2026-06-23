СК продолжает устанавливать других причастных к удару ВСУ под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские следователи продолжают устанавливать других соучастников удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.
- По данным СК РФ, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко и трое украинских военнослужащих — непосредственные исполнители.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать других соучастников удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Личность иных соучастников преступления устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается", - сказала она.
На прошлой неделе ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
По данным СК, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко, обеспечившие целенаведение и отдавшие незаконный приказ об атаке, и трое украинских военнослужащих - непосредственные исполнители.