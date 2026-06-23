СК продолжает устанавливать других причастных к удару ВСУ под Брянском

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать других соучастников удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Личность иных соучастников преступления устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается", - сказала она.

По данным СК, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко, обеспечившие целенаведение и отдавшие незаконный приказ об атаке, и трое украинских военнослужащих - непосредственные исполнители.