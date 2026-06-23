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Стала известна стоимость туров в популярные у россиян страны в июле - РИА Новости, 23.06.2026
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09:55 23.06.2026
Стала известна стоимость туров в популярные у россиян страны в июле

АТОР: стоимость отдыха в Турции и Египте начинается от 130-140 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОтдыхающая на пляже
Отдыхающая на пляже - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Отдыхающая на пляже . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость отдыха в Турции и Египте в июле начинается от 130–140 тысяч рублей на двоих на 10 ночей с прямым перелетом.
  • Отдых на острове Хайнань в Китае предлагается по цене от 140–150 тысяч рублей на двоих на 10 ночей.
  • Наличие прямых рейсов увеличивает спрос на направление на 30%.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стоимость отдыха в Турции и Египте в июле начинается от 130-140 тысяч рублей на двоих на 10 ночей с прямым перелетом, при этом в Китай на остров Хайнань можно отправиться по цене от 140-150 тысяч, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Цены турпакетов на прямых рейсах из Москвы (минимальные, вылеты в середине июля) по странам, востребованным у туристов: Турция - от 130-140 тысяч рублей на двоих на 10 ночей, все включено. Египет - также от 130-140 тысяч на двоих на 10 ночей, все включено. Китай (о. Хайнань) - от 140-150 тысяч рублей", - сказали в АТОР.
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По их данным, в Индонезии отдых начинается от 300-310 тысяч рублей на двоих с завтраками, а на Сейшелах - от 290-300 тысяч, при этом на Мальдивах - от 260-270 тысяч, в Тунисе - от 245-255 тысяч по системе "все включено".
"Танзания - от 220-230 тысяч рублей на двоих на 10 ночей с завтраками ("все включено" от 290 тысяч)", - добавили в ассоциации.
Там также выяснили, что десятидневный пляжный отдых на Красном море в Иордании начинается от 170-180 тысяч рублей на двоих с завтраками, а с полным пансионом - 230 тысяч. При этом во Вьетнаме и Таиланде цена тура с проживанием по системе "завтраки" начинается от 190-200 и 160-179 тысяч рублей соответственно.
В странах ближнего зарубежья, например в Азербайджане, отдохнуть можно от 210-220 тысяч рублей с завтраками, цена путешествия в Грузию начинается от 155-165 тысяч. При этом санаторный отдых в Белоруссии с трехразовым питанием - от 110-120 тысяч рублей.
"Абхазия - от 70-80 тысяч рублей на двоих на 10 ночей с завтраками ("все включено" - от 180 тысяч рублей)", - отметили в АТОР.
В ассоциации подчеркнули, что наличие прямых рейсов увеличивает спрос на направление на 30%.
Ранее, 20 июня, в АТОР рассказали РИА Новости, что россияне летом 2026 года на прямых рейсах могут отправиться в 35 стран.
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ТурцияЕгипетАссоциация туроператоров России (АТОР)Китай
 
 
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