На Ставрополье отменили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отмене опасности атаки беспилотников.
- Сообщение об отмене угрозы было опубликовано на канале губернатора в платформе «Maкс».
НАЛЬЧИК, 23 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Maкс".
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22 июня 2022, 17:18