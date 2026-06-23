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В Курской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 23.06.2026
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14:55 23.06.2026 (обновлено: 15:05 23.06.2026)
В Курской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

Хинштейн: мужчина ранен из-за атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рыльском районе Курской области мужчина получил легкие повреждения головы в результате атаки дрона ВСУ.
  • Пострадавшего оказали медицинскую помощь в поликлинике Рыльской ЦРБ, его будут наблюдать амбулаторно.
КУРСК, 23 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Рыльском районе от вражеского дрона пострадал мужчина. В результате атаки ранен 71-летний житель деревни 1-е Яньково. У него легкие повреждения головы: в поликлинике Рыльской ЦРБ мужчине оказана медицинская помощь", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавшего будут наблюдать амбулаторно.
"Снова вынужден призвать каждого соблюдать меры осторожности и быть предельно внимательными. Нет ничего важнее вашего здоровья и жизни", - отметил он.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнРыльский район
 
 
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