В Курской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

КУРСК, 23 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он уточнил, что пострадавшего будут наблюдать амбулаторно.

"Снова вынужден призвать каждого соблюдать меры осторожности и быть предельно внимательными. Нет ничего важнее вашего здоровья и жизни", - отметил он.