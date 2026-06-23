В Курской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рыльском районе Курской области мужчина получил легкие повреждения головы в результате атаки дрона ВСУ.
- Пострадавшего оказали медицинскую помощь в поликлинике Рыльской ЦРБ, его будут наблюдать амбулаторно.
КУРСК, 23 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В Рыльском районе от вражеского дрона пострадал мужчина. В результате атаки ранен 71-летний житель деревни 1-е Яньково. У него легкие повреждения головы: в поликлинике Рыльской ЦРБ мужчине оказана медицинская помощь", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавшего будут наблюдать амбулаторно.
"Снова вынужден призвать каждого соблюдать меры осторожности и быть предельно внимательными. Нет ничего важнее вашего здоровья и жизни", - отметил он.