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ВСУ атаковали школу в Запорожской области - РИА Новости, 23.06.2026
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12:15 23.06.2026 (обновлено: 12:26 23.06.2026)
ВСУ атаковали школу в Запорожской области

Балицкий: пять беспилотников ВСУ атаковали школу в селе Водяное

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять беспилотников ВСУ атаковали школу в селе Водяное Запорожской области.
  • Повреждены здание столовой, оконное остекление и генератор, но люди не пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Пять беспилотников ВСУ атаковали школу в селе Водяное Запорожской области, есть серьезные разрушения, люди не пострадали, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Под ударом оказалось село Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа, где противник выпустил пять беспилотников по территории средней школы №1, в результате чего серьезные повреждения получили здание столовой, оконное остекление и генератор", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, ни дети, ни персонал школы не пострадали.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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