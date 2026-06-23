ВСУ атаковали школу в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять беспилотников ВСУ атаковали школу в селе Водяное Запорожской области.
- Повреждены здание столовой, оконное остекление и генератор, но люди не пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Пять беспилотников ВСУ атаковали школу в селе Водяное Запорожской области, есть серьезные разрушения, люди не пострадали, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Под ударом оказалось село Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа, где противник выпустил пять беспилотников по территории средней школы №1, в результате чего серьезные повреждения получили здание столовой, оконное остекление и генератор", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, ни дети, ни персонал школы не пострадали.
В Энергодаре при атаке ВСУ погиб человек
Вчера, 12:15