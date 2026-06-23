За неделю от атак ВСУ пострадали почти 300 мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ С 15 по 21 июня от атак ВСУ пострадал 291 мирный житель России: 41 человек погиб, 250 ранены, среди них 20 детей.

За неделю было выпущено не менее 4819 боеприпасов по гражданским объектам на российской территории.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Почти 300 мирных граждан России пострадали с 15 по 21 июня от атак ВСУ, это самое большое количество за неделю с начала 2026 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 291 мирный житель: ранены 250 человек, в том числе 20 детей, погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) выпустили не менее 4819 боеприпасов", - написал Мирошник в своем Telegram-канале

По его словам, на прошедшей неделе был установлен антирекорд.

"Это наибольшее число пострадавших за неделю гражданских жителей с начала 2026 года. Боевики киевского режима старались расширить географию массированных обстрелов, применив беспилотники против мирного населения в т.ч. и по Московской и Тульской областям. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Запорожской, Херсонской, Брянской областях", - уточнил посол.

Он подчеркнул, что грубым нарушением норм международного гуманитарного права стал преднамеренный террористический удар по пассажирскому автобусу и покушение на жизни находившихся в салоне детей в Брянской области.