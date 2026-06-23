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ВСУ обстреляли Белгородскую область ракетами - РИА Новости, 23.06.2026
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11:16 23.06.2026 (обновлено: 11:20 23.06.2026)
ВСУ обстреляли Белгородскую область ракетами

Оперштаб Белгорода: город Алексеевка подвергся ракетному обстрелу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Город Алексеевка Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ.
  • На предприятии произошло возгорание, которое ликвидировали пожарные расчеты.
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Город Алексеевка Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ, на предприятии произошло возгорание, его ликвидировали, сообщили в региональном оперштабе.
"Город Алексеевка подвергся ракетному обстрелу. В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарными расчетами", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
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