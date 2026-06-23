ВСУ обстреляли Белгородскую область ракетами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Город Алексеевка Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ.
- На предприятии произошло возгорание, которое ликвидировали пожарные расчеты.
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Город Алексеевка Белгородской области подвергся ракетному обстрелу ВСУ, на предприятии произошло возгорание, его ликвидировали, сообщили в региональном оперштабе.
"Город Алексеевка подвергся ракетному обстрелу. В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарными расчетами", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".