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На Алтае подросток сорвался со скалы в реку во время фотографирования - РИА Новости, 23.06.2026
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08:19 23.06.2026 (обновлено: 10:08 23.06.2026)
На Алтае подросток сорвался со скалы в реку во время фотографирования

МЧС: на Алтае турист-подросток сорвался в реку во время фотографирования

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике АлтайПоиск подростка-туриста из Новосибирска, сорвавшегося со скалы в Катунь недалеко от Ороктойского моста
Поиск подростка-туриста из Новосибирска, сорвавшегося со скалы в Катунь недалеко от Ороктойского моста - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Алтай
Поиск подростка-туриста из Новосибирска, сорвавшегося со скалы в Катунь недалеко от Ороктойского моста
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток из Новосибирска сорвался со скалы в реку Катунь во время фотографирования вблизи Ороктойского моста.
  • Подростка пока не нашли, продолжаются поиски силами МЧС России, полиции и волонтеров.
  • В МЧС рекомендуют для безопасных фото отойти от края обрыва минимум на 2–3 метра и не смотреть в экран телефона при движении по краю.
БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Подросток-турист из Новосибирска сорвался со скалы в Катунь недалеко от Ороктойкого моста во время фотографирования в Республике Алтай, сообщили в главке МЧС по региону.
"Цена одного кадра… подросток из Новосибирска во время фотографирования оступился и упал со скалы в реку Катунь. Происшествие произошло в Чемальском районе вблизи Ороктойкого моста", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подростка пока не нашли.
"Для поисков привлечены силы МЧС России, полиция и волонтеры. Обследовано 18 километров береговой линии и акватории реки Катунь, поисковые мероприятия продолжаются", - отмечают в МЧС.
В ведомстве напоминают, что для безопасных фото нужно отойди от края обрыва минимум на 2-3 метра, использовать зум на телефоне и палку для селфи.
"Не смотри в экран телефона, когда двигаешься по краю. Помни о главном: никакая фотография не стоит жизни", - подчеркивают в ведомстве.
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