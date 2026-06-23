На Алтае подросток сорвался со скалы в реку во время фотографирования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток из Новосибирска сорвался со скалы в реку Катунь во время фотографирования вблизи Ороктойского моста.
- Подростка пока не нашли, продолжаются поиски силами МЧС России, полиции и волонтеров.
- В МЧС рекомендуют для безопасных фото отойти от края обрыва минимум на 2–3 метра и не смотреть в экран телефона при движении по краю.
БАРНАУЛ, 23 июн - РИА Новости. Подросток-турист из Новосибирска сорвался со скалы в Катунь недалеко от Ороктойкого моста во время фотографирования в Республике Алтай, сообщили в главке МЧС по региону.
"Цена одного кадра… подросток из Новосибирска во время фотографирования оступился и упал со скалы в реку Катунь. Происшествие произошло в Чемальском районе вблизи Ороктойкого моста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подростка пока не нашли.
"Для поисков привлечены силы МЧС России, полиция и волонтеры. Обследовано 18 километров береговой линии и акватории реки Катунь, поисковые мероприятия продолжаются", - отмечают в МЧС.
В ведомстве напоминают, что для безопасных фото нужно отойди от края обрыва минимум на 2-3 метра, использовать зум на телефоне и палку для селфи.
"Не смотри в экран телефона, когда двигаешься по краю. Помни о главном: никакая фотография не стоит жизни", - подчеркивают в ведомстве.