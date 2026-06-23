Цветение может вызвать зуд у домашних животных, предупредила эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ У домашних питомцев в сезон цветения могут появляться зуд, покраснения и другие кожные реакции из-за аллергии на пыльцу, сообщила эксперт по уходу за животными Trouver Джин Иши.

Частым последствием аллергии у животных является атопический дерматит, который вызывает сильнейший зуд.

Эксперт рекомендует следить за поведением животного, промывать лапы после прогулок и регулярно проводить уборку в доме, а при любых подозрениях на аллергию обращаться к ветеринару.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зуд, покраснения и другие кожные реакции могут появляться у домашних питомцев с наступлением сезона цветения, сообщила эксперт по уходу за животными Trouver Джин Иши.

"У животных иначе распределены рецепторы гистамина. Если у людей аллергия поражает глаза и дыхательные пути, то у питомцев она чаще всего выражается в кожных реакциях. У любимцев цветение может спровоцировать зуд, покраснения, высыпания и даже выпадение шерсти на отдельных зонах", - сказала Иши "Газете.Ru"

По словам эксперта, частым последствием аллергии является атопический дерматит, когда иммунная система питомца ошибочно принимает пыльцу деревьев, злаковых трав или сорняков за угрозу, и выброс гистамина провоцирует сильнейший зуд в кожных покровах.

"Еще один частый симптом сезонной аллергии у животных, который многие игнорируют, - частое вылизывание лап. Многие владельцы кошек и собак не считают такое поведение подозрительным. В результате питомцы могут длительное время не получать необходимого лечения, что приводит к прогрессированию кожных заболеваний и ухудшению общего состояния", - отметила Иши.