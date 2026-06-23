Рейтинг@Mail.ru
Цветение может вызвать зуд у домашних животных, предупредила эксперт - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 23.06.2026
Цветение может вызвать зуд у домашних животных, предупредила эксперт

Эксперт Иши: аллергия у животных чаще всего выражается в кожных реакциях

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкСобака на осмотре у ветеринара
Собака на осмотре у ветеринара - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Собака на осмотре у ветеринара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У домашних питомцев в сезон цветения могут появляться зуд, покраснения и другие кожные реакции из-за аллергии на пыльцу, сообщила эксперт по уходу за животными Trouver Джин Иши.
  • Частым последствием аллергии у животных является атопический дерматит, который вызывает сильнейший зуд.
  • Эксперт рекомендует следить за поведением животного, промывать лапы после прогулок и регулярно проводить уборку в доме, а при любых подозрениях на аллергию обращаться к ветеринару.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зуд, покраснения и другие кожные реакции могут появляться у домашних питомцев с наступлением сезона цветения, сообщила эксперт по уходу за животными Trouver Джин Иши.
"У животных иначе распределены рецепторы гистамина. Если у людей аллергия поражает глаза и дыхательные пути, то у питомцев она чаще всего выражается в кожных реакциях. У любимцев цветение может спровоцировать зуд, покраснения, высыпания и даже выпадение шерсти на отдельных зонах", - сказала Иши "Газете.Ru".
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Ветеринар рассказала о симптомах весенней аллергии у животных
14 марта, 04:58
По словам эксперта, частым последствием аллергии является атопический дерматит, когда иммунная система питомца ошибочно принимает пыльцу деревьев, злаковых трав или сорняков за угрозу, и выброс гистамина провоцирует сильнейший зуд в кожных покровах.
"Еще один частый симптом сезонной аллергии у животных, который многие игнорируют, - частое вылизывание лап. Многие владельцы кошек и собак не считают такое поведение подозрительным. В результате питомцы могут длительное время не получать необходимого лечения, что приводит к прогрессированию кожных заболеваний и ухудшению общего состояния", - отметила Иши.
Чтобы предотвратить развитие хронического раздражения, специалист порекомендовала следить за поведением животного, промывать лапы после прогулок и регулярно проводить уборку в доме. При любых подозрениях на аллергию она советует обращаться к ветеринару. Эксперт также отметила, что чихание у животных встречается редко, поэтому сезонную аллергию у кошек и собак часто путают с другими заболеваниями.
Собака перед осмотром в Челябинской ветеринарной станции - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Ветврач рассказала, как собрать аптечку для питомца
7 июня, 02:25
 
Обществодомашние питомцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала