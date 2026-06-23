Нарколог объяснил, почему не надо смешивать алкогольные напитки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Смешивание разных алкогольных напитков может косвенно ухудшать самочувствие, заявил нарколог Руслан Исаев.
- Контроль общего объема употребления спиртных напитков или отказ от них может помочь избежать негативных последствий, отметил специалист.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Смешивание разных алкогольных напитков приводит к ухудшению самочувствия, заявил нарколог Руслан Исаев.
"Токсическое действие определяется общей дозой алкоголя, скоростью его употребления и индивидуальными особенностями обмена веществ. Тем не менее, смешивание разных алкогольных напитков действительно может косвенно ухудшать самочувствие", - сказал врач в беседе с "Лентой.ру".
Специалист отметил, что правило "не смешивать" алкогольные напитки не всегда способствует отсутствию похмелья или отравления. Человек может избежать негативных последствий, если будет контролировать общий объем употребления спиртных напитков или вовсе откажется от них.
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