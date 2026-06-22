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ВС России контролируют воздушное пространство над Красным Лиманом - РИА Новости, 22.06.2026
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13:05 22.06.2026 (обновлено: 13:13 22.06.2026)
ВС России контролируют воздушное пространство над Красным Лиманом

РИА Новости: ВС РФ контролируют воздушное пространство над Красным Лиманом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные постоянно контролируют воздушное пространство над Красным Лиманом.
  • Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели десятью опорными пунктами противника и уничтожили до 30 украинских боевиков в Красном Лимане.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные постоянно контролируют воздушное пространство над Красным Лиманом, движение противника минимальное, рассказал в видео Минобороны врио начальника БПС 31-го мотострелкового полка "Запада" 25-й общевойсковой армии с позывным Ждан.
"Как днем, так и ночью постоянно контролируем воздушное пространство над Красным Лиманом. Движение противника минимальное", - сказал Ждан.
Также в понедельник сообщалось, что подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 украинских боевиков в Красном Лимане.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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