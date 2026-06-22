МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские военные постоянно контролируют воздушное пространство над Красным Лиманом, движение противника минимальное, рассказал в видео Минобороны врио начальника БПС 31-го мотострелкового полка "Запада" 25-й общевойсковой армии с позывным Ждан.

Также в понедельник сообщалось, что подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 украинских боевиков в Красном Лимане.