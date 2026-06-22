Число пострадавших от атаки ВСУ на Горловку выросло до 13

Краткий пересказ от РИА ИИ В Горловке в ДНР в результате атаки дрона ВСУ поврежден пассажирский автобус.

Количество пострадавших в результате атаки увеличилось до 13 человек.

ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Количество пострадавших в результате атаки дрона ВСУ по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР возросло до 13 человек, сообщил глава города Иван Приходько.

Ранее в понедельник он сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус.

"Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до 13", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.