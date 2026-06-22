ВСУ нанесли удары по периметру Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска нанесли удары по периметру города Энергодара.
- Дроны ВСУ подожгли лес рядом с городом, идет ликвидация пожара.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по периметру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Сегодня противник продолжает обстрелы. Нанесены удары по периметру города. Информация о возможных повреждениях уточняется", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что дроны ВСУ целенаправленно подожгли лес рядом с городом. Идет ликвидация пожара. Работы затруднены опасностью повторных атак противника.