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ВСУ нанесли удары по периметру Энергодара - РИА Новости, 22.06.2026
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15:41 22.06.2026
ВСУ нанесли удары по периметру Энергодара

ВСУ нанесли удары по периметру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска нанесли удары по периметру города Энергодара.
  • Дроны ВСУ подожгли лес рядом с городом, идет ликвидация пожара.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по периметру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Сегодня противник продолжает обстрелы. Нанесены удары по периметру города. Информация о возможных повреждениях уточняется", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что дроны ВСУ целенаправленно подожгли лес рядом с городом. Идет ликвидация пожара. Работы затруднены опасностью повторных атак противника.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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