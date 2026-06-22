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ВС России дронами уничтожают цели ВСУ в 15 километрах от Красного Лимана - РИА Новости, 22.06.2026
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13:22 22.06.2026
ВС России дронами уничтожают цели ВСУ в 15 километрах от Красного Лимана

Ждан: ВС РФ дронами уничтожают цели ВСУ в 15 километрах от Красного Лимана

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС РФ беспилотниками уничтожают цели ВСУ в 15 километрах от Красного Лимана.
  • Российские военные заранее намечают цели для ударов при подходящих погодных условиях.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВС РФ беспилотниками уничтожают цели ВСУ в 15 километрах от Красного Лимана, сообщил начальник войск беспилотных систем 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Ждан.
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"Сейчас от Красного Лимана мы уходим вглубь еще около 15 километров, так как совершенствуем оборудование как радиодронов, так и научились мотать оптику... Цели вскрываются и уничтожаются", - сказал он.
По его словам, российские военные заранее намечают цели, по которым будут наносить удары в случае подходящих погодных условий.
"Когда позволяют погодные условия, сразу уже есть у нас намеченные цели, примерно мы уже знаем, где и как враг располагается и куда будем наносить удары", - добавил Ждан.
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22 июня 2022, 17:18
 
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