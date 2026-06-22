"В секунды". Доктор Мясников предупредил о смертельно опасном симптоме

"Какие красные флаги? <…> Если у вас отекла одна нога. Отек одной ноги и возникновение одышки — это красный флаг. Тромб выстрелил в легкие, закупорил одну из ветвей легочной артерии — смертельно опасная ситуация", — заявил врач.

Специалист уточнил, что тромбоэмболия легочной артерии — это состояние, при котором артерия в легком или ее ветвь закупоривается сгустком крови, который оторвался от стенок вен нижних конечностей. Врач подчеркнул, что пациентам с таким диагнозом нужно немедленно вводить кроворазжижающие препараты.