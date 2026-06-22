"В секунды". Доктор Мясников предупредил о смертельно опасном симптоме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отек одной ноги и возникновение одышки — это "красные флаги", указывающие на возможное попадание тромба в легкие, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Другими признаками тромбоэмболии легочной артерии являются кашель с кровью и внезапное падение сатурации при отсутствии проблем с легкими.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Резко возникшая одышка, которая сопровождается отеком одной ноги, может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".
"Какие красные флаги? <…> Если у вас отекла одна нога. Отек одной ноги и возникновение одышки — это красный флаг. Тромб выстрелил в легкие, закупорил одну из ветвей легочной артерии — смертельно опасная ситуация", — заявил врач.
Мясников отметил, что другим признаком этого состояния считается кашель с кровью, а также внезапное падение сатурации при отсутствии проблем с легкими.
"Пропустив тромбоэмболию легочной артерии, ты можешь умереть в секунды", — заявил доктор.
Специалист уточнил, что тромбоэмболия легочной артерии — это состояние, при котором артерия в легком или ее ветвь закупоривается сгустком крови, который оторвался от стенок вен нижних конечностей. Врач подчеркнул, что пациентам с таким диагнозом нужно немедленно вводить кроворазжижающие препараты.