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"В секунды". Доктор Мясников предупредил о смертельно опасном симптоме - РИА Новости, 22.06.2026
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16:05 22.06.2026
"В секунды". Доктор Мясников предупредил о смертельно опасном симптоме

Мясников предупредил о смертельной опасности тромбоэмболии легочной артерии

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом АрбатеАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом Арбате
Александр Мясников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отек одной ноги и возникновение одышки — это "красные флаги", указывающие на возможное попадание тромба в легкие, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
  • Другими признаками тромбоэмболии легочной артерии являются кашель с кровью и внезапное падение сатурации при отсутствии проблем с легкими.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Резко возникшая одышка, которая сопровождается отеком одной ноги, может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".
"Какие красные флаги? <…> Если у вас отекла одна нога. Отек одной ноги и возникновение одышки — это красный флаг. Тромб выстрелил в легкие, закупорил одну из ветвей легочной артерии — смертельно опасная ситуация", — заявил врач.
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Мясников отметил, что другим признаком этого состояния считается кашель с кровью, а также внезапное падение сатурации при отсутствии проблем с легкими.
"Пропустив тромбоэмболию легочной артерии, ты можешь умереть в секунды", — заявил доктор.
Специалист уточнил, что тромбоэмболия легочной артерии — это состояние, при котором артерия в легком или ее ветвь закупоривается сгустком крови, который оторвался от стенок вен нижних конечностей. Врач подчеркнул, что пациентам с таким диагнозом нужно немедленно вводить кроворазжижающие препараты.
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