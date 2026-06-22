Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова заявила, что ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может негативно сказаться на здоровье.

Чернышова рекомендует иметь в рационе запас разных вариантов завтраков и обязательно включать сезонные продукты.

Разнообразный рацион позволяет организму получать необходимые полезные микроэлементы и минералы.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может негативно сказаться на здоровье, лишая организм необходимых питательных веществ, заявила врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

NEWS.ru. "Многие люди годами едят абсолютно один и тот же завтрак изо дня в день. Я против такого. Я считаю, что надо иметь хотя бы небольшой запас разных вариантов в рационе и обязательно включать сезонные продукты", - сказала Чернышова

По словам врача, сейчас прекрасным дополнением к творогу или каше будет горсть свежих сезонных ягод, если нет противопоказаний. При этом завтрак лучше готовить из свежих продуктов, а не из полуфабрикатов, и он должен быть разнообразным и сезонным, подчеркнула Чернышова. Она также отметила, что разнообразный рацион позволяет организму получать полезные микроэлементы.