Врач рассказала, от чего организм может терять полезные вещества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова заявила, что ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может негативно сказаться на здоровье.
- Чернышова рекомендует иметь в рационе запас разных вариантов завтраков и обязательно включать сезонные продукты.
- Разнообразный рацион позволяет организму получать необходимые полезные микроэлементы и минералы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может негативно сказаться на здоровье, лишая организм необходимых питательных веществ, заявила врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.
По словам врача, сейчас прекрасным дополнением к творогу или каше будет горсть свежих сезонных ягод, если нет противопоказаний. При этом завтрак лучше готовить из свежих продуктов, а не из полуфабрикатов, и он должен быть разнообразным и сезонным, подчеркнула Чернышова. Она также отметила, что разнообразный рацион позволяет организму получать полезные микроэлементы.
"Нам нужны белки, микроэлементы и минералы: железо, цинк, магний - все что угодно... Если мы едим всегда только овсянку, мы лишаем себя веществ, которых в овсянке нет или недостаточно. А если мы сегодня едим овсянку, завтра - яйцо, а послезавтра - творог, то мы добираем разные полезные вещества благодаря разнообразию своего рациона", - заключила Чернышова.
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