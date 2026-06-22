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Врач рассказала, от чего организм может терять полезные вещества - РИА Новости, 22.06.2026
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11:49 22.06.2026 (обновлено: 12:02 22.06.2026)
Врач рассказала, от чего организм может терять полезные вещества

Врач Чернышова: однообразные завтраки могут лишать организм полезных веществ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова заявила, что ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может негативно сказаться на здоровье.
  • Чернышова рекомендует иметь в рационе запас разных вариантов завтраков и обязательно включать сезонные продукты.
  • Разнообразный рацион позволяет организму получать необходимые полезные микроэлементы и минералы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ежедневное употребление одних и тех же блюд на завтрак может негативно сказаться на здоровье, лишая организм необходимых питательных веществ, заявила врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.
"Многие люди годами едят абсолютно один и тот же завтрак изо дня в день. Я против такого. Я считаю, что надо иметь хотя бы небольшой запас разных вариантов в рационе и обязательно включать сезонные продукты", - сказала Чернышова NEWS.ru.
По словам врача, сейчас прекрасным дополнением к творогу или каше будет горсть свежих сезонных ягод, если нет противопоказаний. При этом завтрак лучше готовить из свежих продуктов, а не из полуфабрикатов, и он должен быть разнообразным и сезонным, подчеркнула Чернышова. Она также отметила, что разнообразный рацион позволяет организму получать полезные микроэлементы.
"Нам нужны белки, микроэлементы и минералы: железо, цинк, магний - все что угодно... Если мы едим всегда только овсянку, мы лишаем себя веществ, которых в овсянке нет или недостаточно. А если мы сегодня едим овсянку, завтра - яйцо, а послезавтра - творог, то мы добираем разные полезные вещества благодаря разнообразию своего рациона", - заключила Чернышова.
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