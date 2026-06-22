В Туркменистане российские дипломаты почтили память погибших в ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские дипломаты совместно с руководителями дипломатических миссий Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии почтили память погибших в Великой Отечественной войне на «Аллее памяти» в Ашхабаде.

Посол России в Ашхабаде Иван Волынкин подчеркнул важность сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и призвал уделять особое внимание ветеранам.

В ходе церемонии участники возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания и совершили заупокойную литию.

АШХАБАД, 22 июн – РИА Новости. Российские дипломаты совместно с руководителями дипломатических миссий Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии в Ашхабаде почтили память погибших в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие состоялось на "Аллее памяти" на территории, прилегающей к посольству РФ Туркмении . В нем также приняли участие священнослужители Русской православной церкви и учащиеся совместной российско-туркменской школы имени А. С. Пушкина.

"Двадцать второго июня 1941 года немецко-фашистские захватчики вероломно, при поддержке своих европейских сателлитов, вторглись на территорию нашей Родины. Они хотели быстро подчинить нашу страну своим интересам, установить в ней свои порядки. Но наш народ, советский народ, сплотился, выстоял и победил", – сказал в своем выступлении перед началом церемонии посол России в Ашхабаде Иван Волынкин.

По его словам, эту дату необходимо помнить. "Сейчас многие пытаются перекроить историю на свой лад, прочитать ее по-своему. Доходит даже до того, что обвиняют Советский Союз в вероломном нападении. Но мы знаем историю, знаем истину, знаем правду – и наша задача передать эту правду своим детям и новым поколениям. Не только ради того, чтобы они помнили, а ради того, чтобы такое не повторилось никогда", – подчеркнул он.

Посол также призвал уделять особое внимание ветеранам. "Мы чтим память тех, кто не вернулся с фронтов, кто умер в госпиталях, кто работал в тылу. С каждым годом ветеранов остается всё меньше, но мы будем уделять им первостепенное внимание. Они скупо рассказывают о тех временах – это вполне понятно. Но мы должны заботиться о них, проявлять максимальное внимание к людям, которые подарили нам жизнь", – добавил Волынкин.

В ходе церемонии участники возложили цветы и почтили память миллионов погибших соотечественников минутой молчания. Была совершена заупокойная лития – краткое богослужение, которое в православной традиции совершается над местом захоронения. Службу провел иерей Алексий Михайлов, настоятель храма святого благоверного великого князя Александра Невского.

"Сегодня мы вспоминаем трагическую дату нашей общей истории, которая разделила время на до и после, явила истинную природу зла и братскую помощь тех, кто встал плечом к плечу во имя Великой Победы", – отметил Михайлов.

Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.