Экс-премьер Молдавии назвал грехом забвение подвига предков в ВОВ

КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Забвение подвига предков в Великой Отечественной войне является грехом, а попытки переписать историю обернутся тяжелыми последствиями, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы", депутат парламента Василий Тарлев.