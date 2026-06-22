Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Тарлев, экс-премьер Молдавии и лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы", выразил мнение, что забвение подвига предков в Великой Отечественной войне является грехом.
- В Молдавии 22 июня прошла акция "Свеча памяти" и церемония возложения цветов к Вечному огню в память о каждом дне борьбы с нацизмом.
- После прихода к власти партии "Действие и солидарность" в Молдавии проводится политика, направленная на переписывание истории, включая запрет на использование георгиевской ленты и установку памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Забвение подвига предков в Великой Отечественной войне является грехом, а попытки переписать историю обернутся тяжелыми последствиями, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы", депутат парламента Василий Тарлев.
В Молдавии 22 июня отмечается День памяти и скорби в годовщину начала Великой Отечественной войны. Рано утром на кишиневском мемориальном комплексе "Вечность" прошла акция "Свеча памяти", в ходе которой участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне борьбы с нацизмом. Также на мемориале прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.
"Простые жители Молдавии помнят и чтят память героев, освободивших нашу страну от нацизма и фашизма. Не помнить об этом - грех. Не зря говорят, что в тех, кто стреляет в прошлое из пистолета, выстрелят из пушки", - сказал Тарлев, возглавлявший правительство республики с 2001 по 2008 гг.
Политик напомнил, что двадцать второго июня наступил день скорби, так как фашистская Германия напала на Советский Союз, частью которого была Молдавия, выступившая единым фронтом на защиту страны. "Молдаване как никогда стали на защиту общей родины. Пограничники воевали, задержали врага, и была возможность для эвакуации от вероломного наступления. Сотни тысяч молдаван пали на поле боя", - добавил Тарлев.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начала совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергся каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.