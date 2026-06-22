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В Европе замалчивают героизацию нацистов на Украине, заявил Володин - РИА Новости, 22.06.2026
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13:23 22.06.2026
В Европе замалчивают героизацию нацистов на Украине, заявил Володин

Володин: Европа замалчивает героизацию нацистов на Украине

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине.
  • С 2022 по 2025 год в Европе разрушено более трехсот мемориалов, отметил он.
  • Володин подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах и истории, чтобы передать ее будущим поколениям.
БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине, с 2022 по 2025 год в Европе разрушено более трехсот мемориалов, заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
"Неонацизм поднимает голову. И это должны видеть и европейские государства, народы других стран. Но они замалчивают это. И когда уже начинают героизировать нацистов Второй мировой войны на Украине, некоторые из стран, где сотни тысяч населения уничтожены этими нацистами, пытаются как-то стыдливо говорить о справедливости", - сказал Володин в ходе пленарного заседания международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
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Председатель Госдумы отметил, что с 2022 по 2025 годы в Европе разрушено более трехсот мемориалов.
"Как они защищали свои государства, свои народы, свою родину? Кто-то выстоял всего лишь несколько часов и пошел на поклон фашистам, кто-то несколько дней. Брестская крепость стояла больше, окруженная, чем большинство европейских стран. А если говорить о доме Павлова в Сталинграде, то он простоял и выдержал осаду в полном окружении больше, чем любое европейское государство", - подчеркнул он.
По словам Володина, если отобрать историю и перечеркнуть подвиг тех, кто выстоял в Бресте и победил в Сталинграде, то не будет истории, а без истории не будет и государств.
"Мы это должны не просто хорошо осознавать, а делать, со своей стороны, все, чтобы это не произошло. Вечная память погибшим. Мы должны сделать все для того, чтобы ее передать будущим поколениям. В этом является, в том числе, миссия форума, цель его", - добавил председатель Госдумы.
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