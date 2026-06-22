В Европе замалчивают героизацию нацистов на Украине, заявил Володин

БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Европейские страны замалчивают героизацию нацистов на Украине, с 2022 по 2025 год в Европе разрушено более трехсот мемориалов, заявил председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.

"Мы это должны не просто хорошо осознавать, а делать, со своей стороны, все, чтобы это не произошло. Вечная память погибшим. Мы должны сделать все для того, чтобы ее передать будущим поколениям. В этом является, в том числе, миссия форума, цель его", - добавил председатель Госдумы.