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В Таиланде россиянин признался в суде в убийстве соотечественника - РИА Новости, 22.06.2026
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21:20 22.06.2026
В Таиланде россиянин признался в суде в убийстве соотечественника

В Паттайе россиянин признал вину в убийстве соотечественника

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совладелец бизнеса по продаже медицинской марихуаны Михаил Емельянов пропал в Паттайе 7 января, а его расчлененное тело было найдено в окрестностях города 1 февраля.
  • По подозрению в похищении, убийстве и расчленении тела Емельянова были задержаны граждане России Ярослав Демидов и Дмитрий Маскалев.
  • На первом судебном заседании Дмитрий Маскалев признал себя виновным в убийстве, а Ярослав Демидов отказался это сделать.
БАНГКОК, 22 июн – РИА Новости. Один из двух граждан РФ, обвиняемых в убийстве и расчленении тела россиянина Михаила Емельянова в январе, признал себя виновным в убийстве на суде в таиландской Паттайе, сообщил РИА Новости источник в полиции курортного города, близкий к расследованию.
Тридцатилетний россиянин Емельянов, совладелец бизнеса по продаже разрешенной в Таиланде медицинской марихуаны, пропал в Паттайе 7 января. Его расчлененное тело было найдено в окрестностях Паттайи 1 февраля. В тот же день были задержаны и на следующий день арестованы двое граждан России – 35-летний ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев – по подозрению в похищении, убийстве и расчленении тела Емельянова. Подозреваемых полицейским удалось найти благодаря камерам наблюдения в Паттайе, запечатлевшим их поездки на мотоциклах с большими свертками от арендованного ими дома, где, как доказала криминалистическая экспертиза, произошло убийство, до пруда, на берегу которого в пяти неглубоких ямах были захоронены части тела погибшего.
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"Первое судебное заседание по делу об убийстве и сокрытии тела Михаила Емельянова состоялось 17 июня, после того, как следствие и прокуратура передали в провинциальный суд Паттайи обвинительное заключение в отношении двоих обвиняемых, граждан России Ярослава Демидова и Дмитрия Маскалева. На вопрос судьи о том, признают ли обвиняемые себя виновными, Маскалев ответил, что признает, а Демидов отказался это сделать", - сообщил собеседник агентства, добавив, что на этом первое заседание по делу завершилось и далее суд назначит последующие заседания, на которых дело будет разбираться по существу.
На следствии, которое длилось более пяти месяцев, Маскалев дал показания, из которых следовало, что он и погибший Емельянов начали в шутку "по-дружески" бороться и во время борьбы Емельянов упал и ударился головой, что послужило причиной смерти, также сообщил собеседник агентства. По его словам, второй обвиняемый, Демидов, заявлял, что не принимал участия в "спарринге" и не имеет никакого отношения к смерти Емельянова.
Тем не менее, обвинительное заключение касается обоих обвиняемых как в части убийства, так и в части сокрытия тела потерпевшего, сообщили в полиции.
По таиландскому законодательству обвиняемым могут грозить как длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного, так и смертная казнь. При этом в таиландском суде действует правило, по которому в случае признания подсудимым себя виновным суд приговаривает его к половине наказания, которое он мог бы получить, не признавшись в преступлении, при его доказанности в суде.
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