США хотят усилить проверки МАГАТЭ ядерных объектов Ирана, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ США хотят усилить проверки ядерных объектов Ирана инспекторами МАГАТЭ, заявил Джей Ди Вэнс.

Инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран уже на текущей неделе.

Официальный представитель МИД Ирана заявил, что Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам.

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США хотят усилить проверки инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерных объектов Ирана, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.

В понедельник Вэнс сообщил, что инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран уже на текущей неделе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам.

"Иран впервые за долгое время допускает в страну ядерных инспекторов (МАГАТЭ - ред.). Мы, безусловно, будем усиливать эти инспекции", - сказал Вэнс журналистам по итогам переговоров в Швейцарии.

Он не объяснил, каким образом Соединенные Штаты намерены усилить проверки, но утверждает, что это требуется для гарантий, что исламская республика никогда не сможет иметь ядерное оружие.