США хотят усилить проверки МАГАТЭ ядерных объектов Ирана, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США хотят усилить проверки ядерных объектов Ирана инспекторами МАГАТЭ, заявил Джей Ди Вэнс.
- Инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран уже на текущей неделе.
- Официальный представитель МИД Ирана заявил, что Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США хотят усилить проверки инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерных объектов Ирана, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.
"Иран впервые за долгое время допускает в страну ядерных инспекторов (МАГАТЭ - ред.). Мы, безусловно, будем усиливать эти инспекции", - сказал Вэнс журналистам по итогам переговоров в Швейцарии.
Он не объяснил, каким образом Соединенные Штаты намерены усилить проверки, но утверждает, что это требуется для гарантий, что исламская республика никогда не сможет иметь ядерное оружие.
В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.