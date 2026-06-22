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США хотят усилить проверки МАГАТЭ ядерных объектов Ирана, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.06.2026
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22:33 22.06.2026
США хотят усилить проверки МАГАТЭ ядерных объектов Ирана, заявил Вэнс

Вэнс: США намерены усилить проверки МАГАТЭ ядерных объектов Ирана

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США хотят усилить проверки ядерных объектов Ирана инспекторами МАГАТЭ, заявил Джей Ди Вэнс.
  • Инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран уже на текущей неделе.
  • Официальный представитель МИД Ирана заявил, что Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США хотят усилить проверки инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерных объектов Ирана, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.
В понедельник Вэнс сообщил, что инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран уже на текущей неделе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что Иран продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ по прежним принципам.
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"Иран впервые за долгое время допускает в страну ядерных инспекторов (МАГАТЭ - ред.). Мы, безусловно, будем усиливать эти инспекции", - сказал Вэнс журналистам по итогам переговоров в Швейцарии.
Он не объяснил, каким образом Соединенные Штаты намерены усилить проверки, но утверждает, что это требуется для гарантий, что исламская республика никогда не сможет иметь ядерное оружие.
В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.
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