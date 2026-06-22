Вэнс сообщил, что его сбивает с толку подход Ирана в переговорах с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Джей Ди Вэнс заявил, что подход Ирана при ведении переговоров с США кажется ему сбивающим с толку.

Он указал, что в ходе состоявшихся в Швейцарии переговоров стороны провели первоначальную встречу, после которой в соцсетях поднялась буря.

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник пожаловался, что его сбивает с толку подход Ирана при ведении переговоров с Вашингтоном.

"За последние месяцы я провел много времени, имея дело с иранцами. Иногда я нахожу их как переговорщиков, чрезвычайно сбивающих с толку", - заявил вице-президент США журналистам по итогам встречи с представителями исламской республики в Швейцарии

Вэнс, в частности, указал на то, как в ходе состоявшихся в Швейцарии переговоров стороны провели первоначальную встречу, после которой "в соцсетях поднялась настоящая буря".

"Все говорили, что иранцы сейчас уйдут, а мы в итоге проговорили с ними еще, наверное, часов девять", - указал вице-президент.

Резюмируя итоги прошедших обсуждений, Вэнс выразил уверенность в том, что встречи сторон за последние два дня прошли действительно хорошо.