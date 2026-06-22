Вашингтон и Тегеран договорились о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и Иран достигли согласия по вопросу возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал это событие первым шагом к денуклеаризации Ирана.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США и Иран достигли согласия по вопросу возвращения в исламскую республику инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Иранцы согласились пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно в свою страну. Это важная веха для американского народа и первый шаг к окончательной денуклеаризации, или окончательному прекращению программы создания ядерного оружия в Иране", - заявил Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.