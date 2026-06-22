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Вашингтон и Тегеран договорились о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран - РИА Новости, 22.06.2026
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14:10 22.06.2026 (обновлено: 14:18 22.06.2026)
Вашингтон и Тегеран договорились о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран

Вэнс: Вашингтон и Тегеран договорились о возвращении инспекторов МАГАТЭ в Иран

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран достигли согласия по вопросу возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал это событие первым шагом к денуклеаризации Ирана.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США и Иран достигли согласия по вопросу возвращения в исламскую республику инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Иранцы согласились пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно в свою страну. Это важная веха для американского народа и первый шаг к окончательной денуклеаризации, или окончательному прекращению программы создания ядерного оружия в Иране", - заявил Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в Швейцарии.
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