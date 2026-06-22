В Донецке прошел "Вальс памяти" в День памяти и скорби

"Мы сейчас находимся на паркинге, и очень символично проводим тут "Вальс памяти". Это некий манифест, потому что, несмотря на продолжительные военные действия и запрет проведения мероприятий, мы еще находим какие-то возможности собрать наших ребят и рассказывать им о событиях, которые происходили в Великую Отечественную войну", - сказала Кульгина журналистам.