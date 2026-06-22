В Донецке прошел "Вальс памяти" в День памяти и скорби

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке провели акцию «Вальс памяти», посвященную Дню памяти и скорби.
- В мероприятии участвовало около 50 человек, на каждом из которых была лента выпускника с надписью «Благодаря выпуску 1941. Выпускник».
ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Акцию "Вальс памяти", посвященную Дню памяти и скорби, провели в Донецке, сообщила председатель совета республиканского отделения Движения Первых Александра Кульгина.
"Мы сейчас находимся на паркинге, и очень символично проводим тут "Вальс памяти". Это некий манифест, потому что, несмотря на продолжительные военные действия и запрет проведения мероприятий, мы еще находим какие-то возможности собрать наших ребят и рассказывать им о событиях, которые происходили в Великую Отечественную войну", - сказала Кульгина журналистам.
Мемориальные акции в День памяти и скорби
Вчера, 10:58
Она добавила, что в мероприятии участвовало около 50 человек, на каждом из пришедших станцевать была лента выпускника с надписью "Благодаря выпуску 1941. Выпускник".
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.