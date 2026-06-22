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Лицензия США по иранской нефти не касается новых российских регионов - РИА Новости, 22.06.2026
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17:32 22.06.2026
Лицензия США по иранской нефти не касается новых российских регионов

Лицензия США по нефти Ирана не распространяется на компании из Крыма, ЛНР и ДНР

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин США выпустил лицензию, разрешающую операции с иранской нефтью и нефтепродуктами до 21 августа 2026 года.
  • Лицензия не распространяется на сделки с лицами или компаниями из КНДР, Кубы, Крыма, ЛНР и ДНР.
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Лицензия минфина США по иранской нефти не распространяется на сделки с лицами или компаниями из КНДР, Кубы, Крыма, ЛНР и ДНР, следует из соответствующего документа.
Американский минфин в понедельник выпустил лицензию, которой разрешил операции, связанные с производством, продажей и доставкой иранской нефти и нефтепродуктов, до 21 августа 2026 года.
Как следует из документа, в рамках лицензии не разрешаются транзакции с участием лица из КНДР, Кубы, Крыма, ЛНР и ДНР или любой организации, которая принадлежит таким лицам, контролируется ими либо является совместным предприятием с такими лицами.
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