Лицензия США по иранской нефти не касается новых российских регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минфин США выпустил лицензию, разрешающую операции с иранской нефтью и нефтепродуктами до 21 августа 2026 года.
- Лицензия не распространяется на сделки с лицами или компаниями из КНДР, Кубы, Крыма, ЛНР и ДНР.
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Лицензия минфина США по иранской нефти не распространяется на сделки с лицами или компаниями из КНДР, Кубы, Крыма, ЛНР и ДНР, следует из соответствующего документа.
Американский минфин в понедельник выпустил лицензию, которой разрешил операции, связанные с производством, продажей и доставкой иранской нефти и нефтепродуктов, до 21 августа 2026 года.