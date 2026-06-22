Метеоролог рассказал, как часто образуются торнадо на Урале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Торнадо на Урале отмечаются практически каждый год, и вероятность их появления можно рассчитать заранее, сообщил екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Торнадо на Урале отмечаются практически каждый год, их вероятность можно просчитать заранее, сообщил РИА новости екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин.
"(Торнадо - ред.) - явление не очень обычное, но на Урале отмечается практически каждый год", - сообщил агентству Пулин, отметив, что вероятность его появления можно рассчитать и для сегодняшнего дня эта вероятность была высокая.
В понедельник в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области. Судя по опубликованным видео, торнадо обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По сообщению пресс-службы МЧС свердловского региона, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, информации о пострадавших не поступало.