Рейтинг@Mail.ru
Метеоролог рассказал, как часто образуются торнадо на Урале - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 22.06.2026 (обновлено: 21:53 22.06.2026)
Метеоролог рассказал, как часто образуются торнадо на Урале

Метеоролог Пулин: на Урале торнадо отмечаются практически каждый год

© Фото : соцсетиПоследствия в Свердловской области
Последствия в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия в Свердловской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Торнадо на Урале отмечаются практически каждый год, и вероятность их появления можно рассчитать заранее, сообщил екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Торнадо на Урале отмечаются практически каждый год, их вероятность можно просчитать заранее, сообщил РИА новости екатеринбургский метеоролог Алексей Пулин.
"(Торнадо - ред.) - явление не очень обычное, но на Урале отмечается практически каждый год", - сообщил агентству Пулин, отметив, что вероятность его появления можно рассчитать и для сегодняшнего дня эта вероятность была высокая.
В понедельник в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в городе Кушва Свердловской области. Судя по опубликованным видео, торнадо обрушился на город, повредив кровлю домов, ломая деревья и опоры линий электропередачи. По сообщению пресс-службы МЧС свердловского региона, экстренные службы ликвидируют последствия стихии, информации о пострадавших не поступало.
Последствия прохождения смерча в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Паслер направил специалистов для оценки ущерба в Кушве
Вчера, 21:36
 
УралСвердловская областьКушваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала