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Брюссель ставит все на эскалацию конфликта на Украине, заявил евродепутат - РИА Новости, 22.06.2026
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22:59 22.06.2026
Брюссель ставит все на эскалацию конфликта на Украине, заявил евродепутат

Евродепутат Валле: ЕС ставит все на эскалацию конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Данило Делла Валле считает, что Брюссель игнорирует попытки мирного решения конфликта на Украине.
  • Он утверждает, что европейская политика привела к разрушениям и нестабильности.
  • Профессор Алессандро Орсини обвинил Владимира Зеленского в желании получить из-за рубежа ресурсы, которые Украина не в состоянии произвести.
РИМ, 22 июн - РИА Новости. Брюссель продолжает ставить все на эскалацию конфликта на Украине, игнорируя любые попытки его мирного решения, считает евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле.
"Брюссель продолжает ставить все на эскалацию, игнорируя любые попытки дипломатического решения (конфликта на Украине - ред.). Тем временем европейские граждане расплачиваются за политику, которая привела лишь к разрушениям, нестабильности и возобновлению напряженности", - написал он в соцсети Х.
Пост евродепутата сопровождается заявлением профессора римского университета Luiss Алессандро Орсини, который обвинил Владимира Зеленского в желании за счет конфликта получить из-за рубежа ресурсы, которые Украина не в состоянии произвести.
"Пока Европа продолжает тратить миллиарды на разжигание конфликта, никто не осмеливается задать простой вопрос: где мирная стратегия?" - заключил Делла Валле.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в своей статье, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. По его словам, Украина рассматривается как "ударный кулак" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО, а Европа продолжает грезить экспансией, что несет серьезные риски, в том числе, прямого столкновения между НАТО и Россией, что может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями.
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В миреУкраинаЕвропаРоссияАлессандро ОрсиниВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОДвижение 5 звезд
 
 
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