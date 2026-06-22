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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремели взрывы.

На момент взрывов в Сумском районе была объявлена воздушная тревога.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

"В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".