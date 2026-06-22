Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремели взрывы.
- На момент взрывов в Сумском районе была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Сумском районе, в который входит город.