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Украина сорвала встречу Навроцкого с Зеленским, заявили в Варшаве - РИА Новости, 22.06.2026
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20:02 22.06.2026
Украина сорвала встречу Навроцкого с Зеленским, заявили в Варшаве

Лескевич: Украина попросила о встрече Зеленского с Навроцким, но сорвала ее

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина предложила организовать встречу президента Польши Кароля Навроцкого с Владимиром Зеленским, но затем отказалась от нее.
  • Польский пресс-секретарь Рафал Лескевич заявил, что со стороны Украины не было готовности переименовать воинскую часть, носящую имя преступников под знаком УПА*.
ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Украина просила организовать встречу президента Польши Кароля Навроцкого с Владимиром Зеленским, но потом ее сорвала, заявил пресс-секретарь польского лидера Рафал Лескевич.
В пятницу Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии*.
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"Заявления Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не хотел с ним разговаривать, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части названия "Героев УПА*", не соответствуют фактам", - написал Лескевич на платформе Х.
По его словам, сначала украинская сторона предложила провести телефонный разговор Навроцкого и Зеленского, но "в конечном счете этого не произошло из-за отсутствия реакции Зеленского". Пресс-секретарь добавил, что затем "со стороны коллег Зеленского появилось предложение" о его встрече с Навроцким.
"Были назначены дата и время. Этого не произошло, так как Владимир Зеленский отказался от встречи", - рассказал Лескевич.
Пресс-секретарь польского лидера связал это с тем, что "со стороны властей Украины не было готовности переименовать воинскую часть, носящую имя преступников под знаком УПА*".
"Это была исключительно игра на время", - охарактеризовал он действия украинской стороны.
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Директор бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач подтвердил отказ Зеленского от прямых контактов с польским лидером и отсутствие готовности с украинской стороны "изменить подход к номенклатуре" запрещенных в РФ экстремистских ОУН*-УПА*. По его словам, с украинской стороны "было все время промедление и постоянное изменение решений".
Он также рассказал, что провел переговоры с главой канцелярии президента Украины Кириллом Будановым**, который посещал Варшаву 6 июня. В ходе этого разговора, по словам Пшидача, был решен вопрос о телефонном разговоре Зеленского и Навроцкого. Однако Зеленский сначала отказался от этого разговора, "не желая говорить по телефону", а далее и от личной встречи.
"Затем украинская сторона предложила визит, мы определили конкретную дату и время такой встречи в Варшаве. И от этого визита украинская сторона тоже отступила, предложив еще одну дату в далеком будущем", - сказал Пшидач, объяснив это тем, что Украина "не заинтересована в реальной дискуссии с польским президентом".
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника в Киевской области и присвоил наименование "Имени героев УПА*" центру специальных операций "Север" ССО ВСУ. После этого Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий польский президент Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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