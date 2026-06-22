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ВС России поразили пункты дислокации и управления БПЛА в ДНР - РИА Новости, 22.06.2026
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17:42 22.06.2026 (обновлено: 18:20 22.06.2026)
ВС России поразили пункты дислокации и управления БПЛА в ДНР

ВС РФ поразили пункты дислокации и управления БПЛА ВСУ в ДНР бомбами ФАБ-500

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные поразили пункты дислокации и управления украинских БПЛА в ДНР.
  • Под удары авиабомб ФАБ-500 попали объекты противника в Анновке и Доброполье.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские военные поразили объекты, связанные с работой украинских БПЛА в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Экипажи ВКС нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками и пункту временной дислокации 15-й обр ОН НГУ в районах населенных пунктов Анновка и Доброполье", — заявили в ведомстве.
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Доброполье расположено в 30 километрах севернее Красноармейска. Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Нового Донбасса и Кутузовки позволило расширить фронт наступления на город.
На этом участке фронта действует российская группировка "Центр". За сутки ВСУ потеряли в боях с ней более 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
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