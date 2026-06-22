ВС России поразили пункты дислокации и управления БПЛА в ДНР

"Экипажи ВКС нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками и пункту временной дислокации 15-й обр ОН НГУ в районах населенных пунктов Анновка и Доброполье", — заявили в ведомстве.

Доброполье расположено в 30 километрах севернее Красноармейска. Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Нового Донбасса и Кутузовки позволило расширить фронт наступления на город.

На этом участке фронта действует российская группировка "Центр". За сутки ВСУ потеряли в боях с ней более 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.