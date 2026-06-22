Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что киевский режим пытается оказать давление на российское руководство для подписания мирных соглашений на выгодных для себя условиях с помощью усилившихся атак БПЛА.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Киевский режим с помощью усилившихся атак БПЛА пытается оказать давление на российское руководство для подписания мирных соглашений на выгодных для себя условиях, поделился мнением с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Массированная атака украинских БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня, а 21 июня ВСУ с помощью беспилотников атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив . Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

"Это попытка оказывать давление на Россию. Письмо (Владимира – ред.) Зеленского и по времени, и по содержанию совпало с массовой атакой БПЛА", - сказал эксперт.

Украина и Запад хотят увидеть, как Москва будет реагировать на удары, считает Брутер.

Еще одна цель украинских налетов – это попытка получить освещение в международных медиа, указал эксперт.

"Западный обыватель должен видеть, что его деньги не уходят зря, западный политик должен видеть, что Киев успешно активно переходит в атаку и никаких уступок за счет Украины быть не может", - подчеркнул Брутер.