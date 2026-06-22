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Эксперт назвал цель атак БПЛА на Россию - РИА Новости, 22.06.2026
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16:28 22.06.2026
Эксперт назвал цель атак БПЛА на Россию

Брутер: Киев атаками БПЛА хочет добиться соглашения на своих условиях

© СоцсетиУкраинский беспилотник
Украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Соцсети
Украинский беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что киевский режим пытается оказать давление на российское руководство для подписания мирных соглашений на выгодных для себя условиях с помощью усилившихся атак БПЛА.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Киевский режим с помощью усилившихся атак БПЛА пытается оказать давление на российское руководство для подписания мирных соглашений на выгодных для себя условиях, поделился мнением с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Массированная атака украинских БПЛА на российские регионы произошла в ночь на 18 июня, а 21 июня ВСУ с помощью беспилотников атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
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"Это попытка оказывать давление на Россию. Письмо (Владимира – ред.) Зеленского и по времени, и по содержанию совпало с массовой атакой БПЛА", - сказал эксперт.
Украина и Запад хотят увидеть, как Москва будет реагировать на удары, считает Брутер.
Еще одна цель украинских налетов – это попытка получить освещение в международных медиа, указал эксперт.
"Западный обыватель должен видеть, что его деньги не уходят зря, западный политик должен видеть, что Киев успешно активно переходит в атаку и никаких уступок за счет Украины быть не может", - подчеркнул Брутер.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что противник расширяет использование БПЛА, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет, и Москва будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.
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