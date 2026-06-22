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На Украине чиновник фонда соцзащиты украл деньги, выделенные на протезы - РИА Новости, 22.06.2026
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15:27 22.06.2026 (обновлено: 15:43 22.06.2026)
На Украине чиновник фонда соцзащиты украл деньги, выделенные на протезы

На западе Украины чиновник фонда соцзащиты украл деньги, выделенные на протезы

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава регионального отделения фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в Закарпатской области и его соучастница подозреваются в присвоении 13 тысяч долларов бюджетных средств.
  • Бюджетные средства были выделены на изготовление протезов для военных и гражданских лиц.
  • Подозреваемым инкриминируют растрату бюджетных средств и служебный подлог, расследование продолжается.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава регионального отделения фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в Закарпатской области на западе Украины вместе с пособницей украли 13 тысяч долларов бюджетных средств, которые выделялись на изготовление протезов для военных и гражданских лиц, сообщает офис украинского генерального прокурора.
"Разоблачено завладение бюджетными средствами, выделенными на протезирование и обеспечение средствами реабилитации людей с инвалидностью ... О подозрении сообщено исполняющему обязанности руководителя областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и его соучастнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
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По данным следствия, подозреваемые организовали схему, по которой государство оплачивало протезы и ортопедические изделия. По крайней мере семеро пострадавших, среди которых и гражданские, и военные, подписали акты якобы получения помощи, на основании которых потом проводились бюджетные выплаты поставщикам. Впоследствии пострадавшие так и не получали ожидаемую помощь, в некоторых случаях это также лишало их возможности получать средства реабилитации в других учреждениях.
Подтвержденный ущерб составляет около 13 тысяч долларов, которые, по данным правоохранителей, участники схемы распределили между собой.
Чиновнику фонда инкриминируют растрату бюджетных средств и служебный подлог, его соучастнице - пособничество в растрате. Досудебное расследование продолжается.
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