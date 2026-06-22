На Украине чиновник фонда соцзащиты украл деньги, выделенные на протезы

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава регионального отделения фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в Закарпатской области и его соучастница подозреваются в присвоении 13 тысяч долларов бюджетных средств.

Бюджетные средства были выделены на изготовление протезов для военных и гражданских лиц.

Подозреваемым инкриминируют растрату бюджетных средств и служебный подлог, расследование продолжается.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава регионального отделения фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в Закарпатской области на западе Украины вместе с пособницей украли 13 тысяч долларов бюджетных средств, которые выделялись на изготовление протезов для военных и гражданских лиц, сообщает офис украинского генерального прокурора.

"Разоблачено завладение бюджетными средствами, выделенными на протезирование и обеспечение средствами реабилитации людей с инвалидностью ... О подозрении сообщено исполняющему обязанности руководителя областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и его соучастнице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.

По данным следствия, подозреваемые организовали схему, по которой государство оплачивало протезы и ортопедические изделия. По крайней мере семеро пострадавших, среди которых и гражданские, и военные, подписали акты якобы получения помощи, на основании которых потом проводились бюджетные выплаты поставщикам. Впоследствии пострадавшие так и не получали ожидаемую помощь, в некоторых случаях это также лишало их возможности получать средства реабилитации в других учреждениях.

Подтвержденный ущерб составляет около 13 тысяч долларов, которые, по данным правоохранителей, участники схемы распределили между собой.