ВС России уничтожили до 30 боевиков ВСУ в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 украинских боевиков в Красном Лимане ДНР.
- Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении в Красном Лимане.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 30 украинских боевиков в Красном Лимане ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в населенном пункте Красный Лиман штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении.
"В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, два автомобиля, квадроцикл и шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18