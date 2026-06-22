Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели десятью опорными пунктами ВСУ в северо-западной части Красного Лимана.
- Штурмовые отряды 25-й армии в Красном Лимане продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении.
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие в северо-западной части Красного Лимана в ДНР овладели десятью опорными пунктами ВСУ и очистили от украинских формирований 46 зданий, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики... Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, штурмовые отряды 25-й армии в Красном Лимане продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении.
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22 июня 2022, 17:18