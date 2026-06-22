ВСУ потеряли свыше 210 военных в зоне действия "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 210 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск «Север».
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской и Харьковской областях.
- ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колодезное, Терновая, Белый Колодезь и Рубежное.
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