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"Ему конец": в Киеве высказались после угроз Зеленского в адрес Лукашенко - РИА Новости, 22.06.2026
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03:16 22.06.2026
"Ему конец": в Киеве высказались после угроз Зеленского в адрес Лукашенко

Соскин: попытка втянуть Белоруссию в конфликт обернется поражением Украины

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин заявил, что попытки Владимира Зеленского втянуть Белоруссию в украинский конфликт могут привести к поражению ВСУ.
  • По словам экс-помощника, Зеленский уже поссорился с Польшей, конфликт с еще одним соседом может ударить по обороноспособности Украины.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского любой ценой втянуть Белоруссию в украинский конфликт могут обернуться поражением ВСУ, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это просто безобразие! Попытки Зеленского угрожать Белорусии, ставить ультиматумы и доказывать свою важность, могут обернуться тем, что Минск все же вступит в конфликт. Ну и все, Киеву конец, ведь фронт удерживать просто некем", — сказал он.
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По словам эксперта, Зеленский уже поссорился с Польшей, конфликт с еще одним соседом может ударить по обороноспособности Украины.
"Беда еще и в том, что Зеленский забывает, что такая агрессия не останется без ответа России, а у нас и так одни проблемы с Москвой", — добавил Соскин.
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Такое заявление Зеленский сделал через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии назвал случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.
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В миреКиевМинскБелоруссияВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоОлег СоскинВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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