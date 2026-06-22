Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Соскин заявил, что попытки Владимира Зеленского втянуть Белоруссию в украинский конфликт могут привести к поражению ВСУ.
- По словам экс-помощника, Зеленский уже поссорился с Польшей, конфликт с еще одним соседом может ударить по обороноспособности Украины.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского любой ценой втянуть Белоруссию в украинский конфликт могут обернуться поражением ВСУ, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это просто безобразие! Попытки Зеленского угрожать Белорусии, ставить ультиматумы и доказывать свою важность, могут обернуться тем, что Минск все же вступит в конфликт. Ну и все, Киеву конец, ведь фронт удерживать просто некем", — сказал он.
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Вчера Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко, утверждая, что Киев якобы готовит удары отказа Минска принимать его ультиматум. Днем ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко, утверждая, что если Минск не уберет установки, которые якобы координируют огонь, то Киев это сделает самостоятельно.
Такое заявление Зеленский сделал через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии назвал случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.