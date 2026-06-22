Украинский блогер-миллионник умер после мобилизации в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский блогер африканского происхождения Денис Опара, известный как Денчик с Крещатика, умер от двусторонней пневмонии.
- Блогер был мобилизован в ВСУ после того, как его задержала ТЦК.
- Денис Опара получил популярность благодаря коротким уличным видео из центра Киева в TikTok.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинский блогер африканского происхождения Денис Опара, известный в Сети как Денчик с Крещатика, умер от пневмонии после мобилизации в ВСУ. Соответствующее сообщение выложено на его странице в Instagram*.
"Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех. Позже будет известна дата похорон", — говорится в публикации.
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