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Украинский блогер-миллионник умер после мобилизации в ВСУ - РИА Новости, 22.06.2026
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00:55 22.06.2026 (обновлено: 00:59 22.06.2026)
Украинский блогер-миллионник умер после мобилизации в ВСУ

Украинский тиктокер Денчик умер от пневмонии после мобилизации в ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский блогер африканского происхождения Денис Опара, известный как Денчик с Крещатика, умер от двусторонней пневмонии.
  • Блогер был мобилизован в ВСУ после того, как его задержала ТЦК.
  • Денис Опара получил популярность благодаря коротким уличным видео из центра Киева в TikTok.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинский блогер африканского происхождения Денис Опара, известный в Сети как Денчик с Крещатика, умер от пневмонии после мобилизации в ВСУ. Соответствующее сообщение выложено на его странице в Instagram*.
"Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех. Позже будет известна дата похорон", — говорится в публикации.
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Издание “Информатор” уточняет, что блогера в феврале 2026 года задержала ТЦК. Вскоре после этого он сообщил, что уже принял воинскую присягу и будет служить в ВСУ.
Денис Опара, известный как Денчик с Крещатика, получил популярность благодаря коротким уличным видео из центра Киева, которые он публиковал в Tiktok. Его контент строился вокруг спонтанных разговоров с прохожими и реакций на окружающих.
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