Саммит лидеров ЕС в Брюсселе должен был закончиться торжественным ужином. Хрусталь сиял, крахмальные салфетки спорили своей белизной с манжетами присутствующих. Тут-то и разразился дикий, неприличный, совершенно хамский скандал, в ходе которого высокие договаривающиеся стороны вели себя как торговки на одесском Привозе.

Изначально на ужине собрались пообсуждать Китай . Однако гетман Зеленский обиделся, что про него забыли, и вышел из-за стола, хлопнув дверью. Сразу после его ухода Мерц и Макрон заявили, что мирные переговоры с Россией вообще не нужны, а лидеры других стран закричали, что, наоборот, нужны.

"Что это за шум, а драки нету? — писал классик. — Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось".

Сразу после драки, еще не отряхнув манжеты и не сняв лапшу с ушей, европейские элиты вынесли подарочки для простонародья. Европейцам сообщили, что до 2030 года Брюссель потратит полтриллиона евро на "оборонку". В переводе на русский: эти пятьсот миллиардов вынут из карманов граждан ЕС и пустят их на подготовку войны с Россией. Характерно, что в Германии уже пошла информационная подготовка к радикальному урезанию социалки — пенсий, пособий и льгот.

Второй подарочек достался украинцам. Никаких подвижек на пути к вожделенному членству Украины в Евросоюзе не произошло. Погиб, не приходя в сознание, заветный план "облегченного членства".

Рухнули и надежды на ускорение порядка приема Украины в лоно Евросоюза. Иронично, что разрушил их премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр . Уж сколько сил было вложено Киевом и его европатронами в свержение Орбана и вознесение Мадьяра. Уж как старались, как скакали.

Однако новый венгр, словно в насмешку, продолжил политику старого. "В связи с процессом вступления Украины в ЕС из текста по моей инициативе в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса, — похвастался в соцсетях Мадьяр. — Это было непросто".

Премьер-министр Венгрии вполне мог бы и не озвучивать свою решающую роль в этом бунте. Но он рискнул это сделать, вызвав на себя огонь Берлина Парижа . Откуда такая смелость?

Очевидно, что он не в одиночку восстает против евроястребов. Мадьяр просто лицо тех мятежников, которые взбунтовались против Макрона и Мерца на торжественном ужине, а до этого пытались гнуть свою линию на заседаниях. Им выгодно прятаться за спину венгра, однако если бы он не чувствовал их поддержки, то не осмелился бы открыто "нанести удар по Украине", как охарактеризовали происходящее немцы.

Украина расколола Евросоюз безнадежно и беспощадно. Ставленники глобалистских финансовых элит Мерц и Макрон делают все, чтобы втянуть Европу в войну с Россией. Но на их пути стеной встают национально ответственные лидеры стран, которым эта мясорубка даром не сдалась. Дошло уже до таких скандалов, которые невозможно спрятать и замолчать.

А украинцев остается только поздравить. О членстве в Евросоюзе там мечтали поколениями, еще с конца 1980-х. Фантазировали, понятное дело, о хороших пенсиях, высоком уровне жизни, бесплатном высшем образовании для детей, возможности строить карьеру в Европе. Ну и о том, естественно, как будут "пышаться" этим перед москалями.

Но пока там мечтали, Европа вытянула с Украины миллионы самых перспективных ее граждан — молодых, образованных, инициативных, а саму Украину оставила у разбитого корыта. Запредельная нищета, уничтоженная демография, огромные человеческие потери — вот все, что с 1991 года получила Украина от Европы.

И все это под многолетние лживые обещания, что вот-вот мы вас примем в ЕС, потерпите еще немножко, поднатужьтесь, ну-ну, не так уж и больно... А вот вам безвиз для успокоения. Но за этот безвиз — право нелегально мыть туалеты и предоставлять секс-услуги за черный нал — украинцы заплатили просто чудовищную цену, за него им пришлось играть роль пушечного мяса Европы в ее войне с Россией.

Украинцы могли бы присмотреться к примеру Турции , которая обретается в статусе кандидата в Евросоюз уже двадцать семь лет и ни на йоту не приблизилась к членству. Есть и более близкий пример — Грузия , чье руководство быстро осознало, что цена статуса кандидата в ЕС — это война против России. Мудрая древняя страна вообще отказалась от переговоров с Евросоюзом.