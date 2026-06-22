Украинский производитель дронов заявил о повреждении мощностей из-за удара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" заявил о повреждении своих производственных мощностей в результате удара.
- Также утверждается, что остановки производства в результате удара не произошло
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" заявил о повреждении своих производственных мощностей в результате удара.
Там же утверждается, что остановки производства в результате удара не произошло.
Названная компания позиционирует себя как первого на Украине производителя FPV-дронов и дронов-перехватчиков.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что противник расширяет использование беспилотников, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет и Москва будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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22 июня 2022, 17:18