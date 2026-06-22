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Украинский производитель дронов заявил о повреждении мощностей из-за удара - РИА Новости, 22.06.2026
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15:00 22.06.2026
Украинский производитель дронов заявил о повреждении мощностей из-за удара

Украинский производитель дронов «Генерал Черешня» заявил о повреждении мощностей

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" заявил о повреждении своих производственных мощностей в результате удара.
  • Также утверждается, что остановки производства в результате удара не произошло
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" заявил о повреждении своих производственных мощностей в результате удара.
"Удар по одному из производств "Генерал Черешня", - говорится в сообщении, размещенном на странице компании в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Там же утверждается, что остановки производства в результате удара не произошло.
Названная компания позиционирует себя как первого на Украине производителя FPV-дронов и дронов-перехватчиков.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что противник расширяет использование беспилотников, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет и Москва будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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22 июня 2022, 17:18
 
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