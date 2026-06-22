Украинский производитель дронов заявил о повреждении мощностей из-за удара

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" заявил о повреждении своих производственных мощностей в результате удара.

Также утверждается, что остановки производства в результате удара не произошло

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" заявил о повреждении своих производственных мощностей в результате удара.

"Удар по одному из производств "Генерал Черешня", - говорится в сообщении, размещенном на странице компании в соцсети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская).

Там же утверждается, что остановки производства в результате удара не произошло.

Названная компания позиционирует себя как первого на Украине производителя FPV-дронов и дронов-перехватчиков.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что противник расширяет использование беспилотников, чтобы расколоть российское общество, но серьезных проблем стране он создать не сможет и Москва будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить желание нападать на гражданские объекты.