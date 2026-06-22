Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке прошла церемония возложения цветов у памятника «Твоим освободителям, Донбасс» к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
- В церемонии приняли участие неравнодушные граждане и активисты «Единой России».
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. В Донецке прошла церемония возложения цветов у памятника "Твоим освободителям, Донбасс" к 85-летию начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Возложение цветов прошло возле вечного огня у подножия монумента. В церемонии приняли участие неравнодушные граждане и активисты "Единой России".
"Восемьдесят пятая годовщина начала войны 1941 года, когда вероломно фашистская Германия напала на Советский Союз без объявления войны… с 2014 года каждый год мы приходим сюда семьями, родными, близкими с портретами своих предков", – рассказал РИА Новости депутат Народного Совета ДНР Юрий Сивоконенко.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.