Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп утверждает, что отказ Ирана от ядерных амбиций важнее, чем угроза глобальной депрессии.

Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося военного конфликта и определении сроков снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе.

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Отказ Ирана от ядерных амбиций важнее, чем угроза глобальной депрессии, утверждает американский президент Дональд Трамп.

"Ядерное оружие важнее депрессии. Депрессия - это очень плохо. Но ядерное оружие вызовет депрессию гораздо быстрее", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он также отметил, что если Иран не станет соблюдать условия меморандума с США, Вашингтон сделает то, что должен.