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Отказ Ирана от ЯО важнее, чем угроза глобальной депрессии, заявил Трамп - РИА Новости, 22.06.2026
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23:37 22.06.2026
Отказ Ирана от ЯО важнее, чем угроза глобальной депрессии, заявил Трамп

Трамп: отказ Ирана от ЯО важнее, чем угроза глобальной депрессии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп утверждает, что отказ Ирана от ядерных амбиций важнее, чем угроза глобальной депрессии.
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося военного конфликта и определении сроков снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Отказ Ирана от ядерных амбиций важнее, чем угроза глобальной депрессии, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"Ядерное оружие важнее депрессии. Депрессия - это очень плохо. Но ядерное оружие вызовет депрессию гораздо быстрее", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он также отметил, что если Иран не станет соблюдать условия меморандума с США, Вашингтон сделает то, что должен.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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