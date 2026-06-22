Отказ Ирана от ЯО важнее, чем угроза глобальной депрессии, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп утверждает, что отказ Ирана от ядерных амбиций важнее, чем угроза глобальной депрессии.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося военного конфликта и определении сроков снятия морской блокады США и восстановления судоходства Ираном в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Отказ Ирана от ядерных амбиций важнее, чем угроза глобальной депрессии, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"Ядерное оружие важнее депрессии. Депрессия - это очень плохо. Но ядерное оружие вызовет депрессию гораздо быстрее", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Он также отметил, что если Иран не станет соблюдать условия меморандума с США, Вашингтон сделает то, что должен.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.