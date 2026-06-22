Трамп уверен, что решит проблему с Нетаньяху ради мира в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет решить проблему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в вопросе установления мира в Ливане.
- Он не уточнил, каким образом собирается решить вопрос вывода израильских войск из Ливана.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сумеет решить проблему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в вопросе установления мира в Ливане.
При этом американский президент не уточнил, как именно собирается решить этот вопрос.