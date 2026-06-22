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Трамп уверен, что решит проблему с Нетаньяху ради мира в Ливане - РИА Новости, 22.06.2026
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23:18 22.06.2026 (обновлено: 23:24 22.06.2026)
Трамп уверен, что решит проблему с Нетаньяху ради мира в Ливане

Трамп выразил уверенность, что решит проблему с Нетаньяху ради мира в Ливане

© AP Photo / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет решить проблему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в вопросе установления мира в Ливане.
  • Он не уточнил, каким образом собирается решить вопрос вывода израильских войск из Ливана.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сумеет решить проблему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в вопросе установления мира в Ливане.
"Я человек, который решает проблемы. Я решаю проблему очень быстро, в том числе с Нетаньяху", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, как США смогут заставить Израиль вывести войска из Ливана для установления мира.
При этом американский президент не уточнил, как именно собирается решить этот вопрос.
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