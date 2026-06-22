Трамп рассказал, куда пойдут размороженные иранские активы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп ожидает, что размороженные иранские активы будут направлены на закупку сельскохозяйственной продукции у США.
- В швейцарском Бюргенштоке состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников — Пакистана и Катара, на которых был отмечен прогресс.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии ожидает, что размороженные иранские активы пойдут на эксклюзивные закупки исламской республикой сельскохозяйственной продукции у США.
"Деньги, которые размораживают, будут направлены на покупку еды, и еда будет закупаться эксклюзивно через Соединенные Штаты у наших фермеров", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя разморозку иранских суверенных активов.
Трамп уточнил, что речь идет о покупке кукурузы, соевых бобов и другой продукции.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.