Трамп рассказал, куда пойдут размороженные иранские активы

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии ожидает, что размороженные иранские активы пойдут на эксклюзивные закупки исламской республикой сельскохозяйственной продукции у США.

"Деньги, которые размораживают, будут направлены на покупку еды, и еда будет закупаться эксклюзивно через Соединенные Штаты у наших фермеров", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя разморозку иранских суверенных активов.