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Трамп рассказал, куда пойдут размороженные иранские активы - РИА Новости, 22.06.2026
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23:14 22.06.2026
Трамп рассказал, куда пойдут размороженные иранские активы

Трамп: размороженные иранские активы могут пойти на закупку продукции у США

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент Дональд Трамп выступает на базе Эндрюс, штат Мэриленд
Президент Дональд Трамп выступает на базе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент Дональд Трамп выступает на базе Эндрюс, штат Мэриленд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп ожидает, что размороженные иранские активы будут направлены на закупку сельскохозяйственной продукции у США.
  • В швейцарском Бюргенштоке состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников — Пакистана и Катара, на которых был отмечен прогресс.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии ожидает, что размороженные иранские активы пойдут на эксклюзивные закупки исламской республикой сельскохозяйственной продукции у США.
"Деньги, которые размораживают, будут направлены на покупку еды, и еда будет закупаться эксклюзивно через Соединенные Штаты у наших фермеров", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя разморозку иранских суверенных активов.
Трамп уточнил, что речь идет о покупке кукурузы, соевых бобов и другой продукции.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.
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