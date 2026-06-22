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Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, заявил Трамп - РИА Новости, 22.06.2026
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22:57 22.06.2026 (обновлено: 23:05 22.06.2026)
Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, заявил Трамп

Трамп: Ормузский пролив полностью открыт для судоходства

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент Дональд Трамп
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп утверждает, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.
  • По его словам, в воскресенье через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.
"Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт", - сообщил он журналистам в Белом доме.
По словам Трампа, в воскресенье через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше.
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