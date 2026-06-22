Ормузский пролив полностью открыт для судоходства, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп утверждает, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.
- По его словам, в воскресенье через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.
"Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт", - сообщил он журналистам в Белом доме.
По словам Трампа, в воскресенье через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше.