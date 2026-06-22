Иран согласится на инспекции по ядерной программе, считает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп считает, что Иран согласится на проведение инспекций в рамках решения вопроса по ядерной программе страны.
- По его мнению, инспекции основных вооружений помогут гарантировать честность Ирана в ядерных вопросах на долгосрочную перспективу.
ВАШИНГТОН, 22 июня - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран согласится на проведение инспекций в рамках решения вопроса по ядерной программе страны.
"Иран согласится на проведение инспекций основных вооружений, чтобы гарантировать честность в ядерных вопросах на долгосрочную перспективу", - написал президент США в своей соцсети Truth Social.