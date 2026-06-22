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Иран согласится на инспекции по ядерной программе, считает Трамп - РИА Новости, 22.06.2026
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20:20 22.06.2026
Иран согласится на инспекции по ядерной программе, считает Трамп

Трамп считает, что Иран согласится на инспекции по ядерной программе

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп считает, что Иран согласится на проведение инспекций в рамках решения вопроса по ядерной программе страны.
  • По его мнению, инспекции основных вооружений помогут гарантировать честность Ирана в ядерных вопросах на долгосрочную перспективу.
ВАШИНГТОН, 22 июня - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран согласится на проведение инспекций в рамках решения вопроса по ядерной программе страны.
"Иран согласится на проведение инспекций основных вооружений, чтобы гарантировать честность в ядерных вопросах на долгосрочную перспективу", - написал президент США в своей соцсети Truth Social.
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