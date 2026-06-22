Трамп расширит иск против NYT из-за их материалов об Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что добавит новые обвинения в иск против газеты New York Times.

Трамп назвал государственной изменой подтасовку фактов газетой при освещении конфликта США и Израиля против Ирана.

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что добавит новые обвинения в иск против газеты New York Times в связи с их публикациями про Иран.

"Я добавлю все их ложные и нелепые репортажи к моему многомиллиардному иску против них. Они преступники", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп назвал государственной изменой подтасовку фактов газетой при освещении конфликта США Израиля против Ирана

В сентябре 2025 года Трамп подал иска в отношении New York Times. Президент потребовал 15 миллиардов долларов за клевету в связи с "десятками лет лжи" о нем. Суд во Флориде отклонил его иск, но оставил за Трампом право подать его вновь, чем президент воспользовался уже в октябре того же года.