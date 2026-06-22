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Трамп расширит иск против NYT из-за их материалов об Иране - РИА Новости, 22.06.2026
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02:32 22.06.2026
Трамп расширит иск против NYT из-за их материалов об Иране

Трамп заявил, что расширит иск против NYT из-за их материалов об Иране

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что добавит новые обвинения в иск против газеты New York Times.
  • Трамп назвал государственной изменой подтасовку фактов газетой при освещении конфликта США и Израиля против Ирана.
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что добавит новые обвинения в иск против газеты New York Times в связи с их публикациями про Иран.
"Я добавлю все их ложные и нелепые репортажи к моему многомиллиардному иску против них. Они преступники", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп назвал государственной изменой подтасовку фактов газетой при освещении конфликта США и Израиля против Ирана.
В сентябре 2025 года Трамп подал иска в отношении New York Times. Президент потребовал 15 миллиардов долларов за клевету в связи с "десятками лет лжи" о нем. Суд во Флориде отклонил его иск, но оставил за Трампом право подать его вновь, чем президент воспользовался уже в октябре того же года.
Как сообщала газета Washington Post, в текст иска были внесены правки в соответствии с требованиями суда, а акцент адвокаты президента сделали на критических высказываниях про Трампа в статьях New York Times и книге "Счастливый неудачник" о его достижениях в бизнесе и источниках его состояния.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Трамп подал новый иск о клевете против WSJ
28 мая, 23:18
 
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