В Свердловской области прошел торнадо, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ На город Кушва Свердловской области обрушился мощный порывистый ветер, который повредил инфраструктуру.

По данным СМИ, над городом прошел торнадо.

По предварительным данным, жертв среди жителей нет, имеются пострадавшие.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Глава свердловской Кушвы, где, по данным местных СМИ, случился торнадо, сообщил о повреждениях инфраструктуры в городе.

« "Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры", — написал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин в соцсети " ВКонтакте ".

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В городе ввели режим повышенной готовности, на месте работают экстренные и коммунальные службы. За медицинской помощью обратились 15 человек.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи, сорвал более 60 кровель зданий, также повреждено семь машин. Без света осталось более четырех тысяч частных домов.

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Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил оперативно устранить последствия непогоды. Для оценки масштабов ущерба отправили специалистов.