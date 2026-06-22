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В Свердловской области прошел торнадо, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.06.2026
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20:15 22.06.2026 (обновлено: 00:19 23.06.2026)
В Свердловской области прошел торнадо, есть пострадавшие

В Свердловской области из-за торнадо повреждена инфраструктура

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На город Кушва Свердловской области обрушился мощный порывистый ветер, который повредил инфраструктуру.
  • По данным СМИ, над городом прошел торнадо.
  • По предварительным данным, жертв среди жителей нет, имеются пострадавшие.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Глава свердловской Кушвы, где, по данным местных СМИ, случился торнадо, сообщил о повреждениях инфраструктуры в городе.
«
"Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры", — написал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин в соцсети "ВКонтакте".
В городе ввели режим повышенной готовности, на месте работают экстренные и коммунальные службы. За медицинской помощью обратились 15 человек.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, ураганный ветер повалил деревья и опоры линий электропередачи, сорвал более 60 кровель зданий, также повреждено семь машин. Без света осталось более четырех тысяч частных домов.
© Кадр видео из соцсетейCмерч в Свердловской области
Cмерч в Свердловской области
Cмерч в Свердловской области
© Кадр видео из соцсетей
1 из 4
© Фото : соцсети

Последствия смерча в Свердловской области

Последствия прохождения смерча в Свердловской области

Последствия смерча в Свердловской области

© Фото : соцсети
2 из 4
© Фото : соцсети

Последствия урагана в Свердловской области

Последствия прохождения смерча в Свердловской области

Последствия урагана в Свердловской области

© Фото : соцсети
3 из 4
© Фото : соцсети

Последствия смерча в Свердловской области

Последствия прохождения смерча в Свердловской области

Последствия смерча в Свердловской области

© Фото : соцсети
4 из 4
Cмерч в Свердловской области
© Кадр видео из соцсетей
1 из 4

Последствия смерча в Свердловской области

© Фото : соцсети
2 из 4

Последствия урагана в Свердловской области

© Фото : соцсети
3 из 4

Последствия смерча в Свердловской области

© Фото : соцсети
4 из 4
Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил оперативно устранить последствия непогоды. Для оценки масштабов ущерба отправили специалистов.
Сегодня в местных СМИ сообщили о появлении торнадо в Кушве. На кадрах из соцсетей видно, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений, вокруг нее летают мусор и мелкие обломки.
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ПроисшествияСвердловская областьКушва
 
 
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