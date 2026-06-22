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"Портовый альянс" приступил к приемочному тестированию системы ТОиР - РИА Новости, 22.06.2026
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15:30 22.06.2026
"Портовый альянс" приступил к приемочному тестированию системы ТОиР

Портовый альянс приступил к приемочному тестированию электронной системы ТОиР

© Fotolia / .shockИнженеры в серверной комнате
Инженеры в серверной комнате - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Fotolia / .shock
Инженеры в серверной комнате. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Портовый альянс» приступил к приемочному тестированию новой цифровой системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР).
  • Начало опытно-промышленной эксплуатации системы запланировано на лето текущего года, а переход в промышленную эксплуатацию — на ноябрь.
  • Основной целью проекта автоматизации ТОиР является создание единой цифровой экосистемы управления жизненным циклом производственных активов.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Портовый альянс" приступил к приемочному тестированию новой цифровой системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) с привлечением ключевых пользователей на производственных площадках, сообщает пресс-служба компании.
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Этот этап является завершающей стадией проверки программного комплекса перед его вводом в опытно-промышленную эксплуатацию.
В ходе тестирования сотрудники терминалов оценивают удобство пользовательского интерфейса, проверяют корректность сквозных бизнес-процессов и формируют пакет обратной связи для финальной настройки цифровых алгоритмов.
"Тестирование проходит в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Это позволяет нам не только проверить работоспособность системы, но и учесть практический опыт специалистов на местах, чтобы обеспечить максимально эффективное использование цифрового решения после запуска", — уточнил директор по цифровому развитию компании Максим Кислов, его слова приводит пресс-служба.
Ключевые процессы цифрового управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования в режиме пилота отрабатываются на Мурманском балкерном терминале. Начало опытно-промышленной эксплуатации системы запланировано на лето текущего года, а переход в промышленную эксплуатацию – на ноябрь. После завершения пилотного этапа решение будет последовательно внедрено во всех портах и терминалах Группы. До конца 2027 года планируется оцифровать более 8,5 тысячи единиц оборудования на предприятиях компании.
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Основной целью проекта автоматизации ТОиР является создание единой цифровой экосистемы управления жизненным циклом производственных активов. Внедрение системы обеспечит прозрачность процессов планирования и выполнения работ, а также создаст основу для применения современных аналитических инструментов при принятии решений по техническому обслуживанию оборудования.
В результате компания сможет использовать различные стратегии управления ремонтами — от планово-предупредительного обслуживания до ремонтов по фактическому техническому состоянию оборудования. Такой подход позволит повысить надежность активов, снизить риски внеплановых простоев и обеспечить более эффективное использование ресурсов на всех предприятиях Группы.
"Цифровизация производственных процессов остается одним из ключевых направлений развития группы компаний "Портовый альянс". Мы последовательно внедряем современные цифровые инструменты для повышения надежности производственных активов, эффективности технического обслуживания и устойчивости операционной деятельности. Этот проект является одним из наиболее значимых векторов цифровой трансформации холдинга", — добавил Кислов.
АО "Портовый альянс" управляет морскими портами и терминалами в трех ключевых бассейнах страны: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов – более 80 миллионов тонн грузов в год.
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